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ОНФ предлагает ввести ответственность для хозяев авто, мешающих вывозу мусора

, ИА "Амител"
Сейчас во многих дворах мусоровозы не могут проехать из-за большого количества припаркованных машин
Припаркованные авто часто мешают вывозу мусора / Фото: auto.mail.ru

Припаркованные авто часто мешают вывозу мусора / Фото: auto.mail.ru

Нужно ввести административную ответственность за создание препятствий вывозу мусора для автовладельцев. Этот вопрос обсудили на площадке алтайского отделения Общероссийского народного фронта. Участие в мероприятии приняли представители региональных операторов по обращению с ТКО, управляющих компаний, представители администраций городов края.

Эксперты предлагают прописать в правилах благоустройства муниципалитетов порядок парковки автомобилей, обеспечивающий беспрепятственный проезд спецтехники к местам накопления отходов. Ведь именно припаркованные на пути проезда мусоровозов авто мешают вывозу отходов, прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Алтайском крае Виктор Патудин.

Представители управляющих компаний жалуются, что им приходится тратить много времени на поиск хозяев припаркованных авто в часы, когда во двор должен приехать мусоровоз. Особенно проблема актуальна для барнаульских многоэтажек, где контейнер стоит возле каждого подъезда.

В числе предложений экспертов – включить контейнеры и мусоропроводы в состав общего имущества собственников жилья, чтобы избежать проблем в случае прекращения деятельности регоператора.

Также ОНФ предлагает внести изменения в краевой закон о тишине, чтобы регоператорам в крупных городах вывозить отходы с шести утра до восьми вечера. Это нужно для оптимизации работы транспорта, ведь сегодня очень много времени теряется в пробках. Более ранняя работа помогла бы избежать этой проблемы.

"Нужно активизировать создание инфраструктуры по обращению с ТКО в регионе и в первую очередь обустроить, узаконить и обеспечить содержание мест накопления отходов. Возможно, потребуется разработка специальных регламентов, регулирующих взаимодействие регоператоров, местных властей и управляющих организаций по вопросам обустройства и содержания площадок. Нужно более детально регламентировать сбор ТКО, чтобы улучшить санитарное состояние площадок для сбора отходов", – добавил Виктор Патудин.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2019 14:36
- гость -

Есть ПДД , читайте внимательно.
Там все написано п12.

0  0
29.05.2019 14:40
- гость -

нужно больше запретов!

0  0
29.05.2019 14:41
- гость -

нужно больше штрафов!

0  0
29.05.2019 14:41
- гость -

запретить машины в городе и пусть сами мусор жильцы везут на свалку + повысить тариф на мусор раз в 10

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