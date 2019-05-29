Дорогу на улице Крылова в Горно-Алтайске восстановят после прокладки газопровода. Об этом стало известно после обращение в администрацию города Службы Новостей "FM-Продакшн".

"ООО "ТомТерм" в осенне-зимний период 2018-2019 годов выполняло строительно-монтажные работы по прокладке уличных сетей газопроводов. В связи с большим количеством осадков проводятся возможные работы по срезке и подсыпке нарушенных участков проезжей части. В срок до 1.06.2019 года организация выполнит дополнительную срезку и подсыпку нарушенных участков проезжей части. Полное восстановление нарушенного благоустройства вышеуказанных улиц будет осуществляться после завершения работ по подведению подводок газопроводов к границам земельных участков в летний период времени", – сказано в ответе на запрос (имеется в распоряжении редакции).

Отметим, что обращение поступило в "Жалобную книгу" "FM-Продакшн". Дело в том, что во время прокладки газопровода там завалили водоотводную канаву, из-за чего стало проваливаться дорожное полотно. После выхода материала в эфир канаву восстановили. Однако местные жители вновь обратились в "Жалобную книгу" и сообщили, что дорогу на улице не сделали, и по ней невозможно передвигаться.

Рассказать о городских проблемах можно в "Жалобной книге". Сообщения принимают по номеру WhatsApp 8-923-649-96-41, 8-923-649-96-41 с пометкой "Горно-Алтайск".