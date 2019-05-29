Эверест / Фото: соцсети, wikiway.com

Джомолунгма, она же Эверест, находится в Гималаях и имеет высоту 8848 метров над уровнем моря, что делает ее самой высокой горой на Земле. Южная вершина (8760 м) лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), Северная (главная) вершина (8848 м) расположена на территории Китая.

Весна – традиционно является самым популярным и удачным временем для покорения вершины. Длительность всего восхождения (от момента прибытия в Катманду и заканчивая нахождением на самой высокой точке земного шара) составляет примерно 60 дней.

Первыми из людей, кто вступил на вершину Эвереста, стали новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерп Тенцинг Норгей. 29 мая 1953 года в шестнадцатой по счету экспедиции они покорили гору, сделали там фотоснимки, закопали в снег конфеты и маленький крест.

22 мая этого года на Эверест поднялись более 200 человек – это рекордное число альпинистов, покоривших самую высокую точку мира за один день, пишет "Медуза". Как сообщают сами альпинисты, 22 мая очередь к вершине достигала 300 человек. Двое из них погибли при спуске из-за долгого ожидания восхождения и банальной нехватки кислорода в "зоне смерти".

Всего в этом весеннем сезоне погибли уже 20 человек – это больше, чем за весь 2018 год.