Kronen Zeitung рассекретило личность "русской", из-за видео с которой уволился вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Ранее в немецких изданиях Spiegel и Suddeutsche Zeitung была опубликована запись встречи Штрахе с девушкой, представившейся племянницей российского олигарха.

Она пообещала, что влиятельный бизнесмен профинансирует его избирательную кампанию взамен на газету Kronen Zeitung и правительственные заказы.

Как сообщает РБК, провокацию организовали немецкий детектив, венский адвокат и два эксперта по безопасности.

Они провели кастинг на роль "русской" и выиграла его боснийская студентка, знающая четыре иностранных языка, в том числе и русский. За ежедневную плату в размере 7 тысяч евро, она сыграла назначенную ей роль.

Уточняется, что "развязывали язык" Штрахе и его помощнику с помощью алкоголя и наркотических веществ.