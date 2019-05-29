Уже завтра, 30 мая 2019 года, в Барнауле при поддержке Медиагруппы FM-Продакшн состоится авторский тренинг Александра Белгорокова "Маркетинг и продажи для первых лиц".

Семинар будет полезен для топ-менеджеров, владельцев бизнеса и руководителей отделов маркетинга, рекламы, продаж и копирайтинга.

Александр Белгороков около 25 лет в своем бизнесе: директор и владелец нескольких успешных проектов. В недавнем прошлом — совладелец крупнейшей московской консалтинговой компании для рекламных агентств Adconsult, сoдиректор компаний Keysis, "Рост продаж" и директор по развитию компании Bataline. Приблизительно столько же времени работы в личных продажах.

Авторский тренинг будет посвящен важным вопросам в маркетинге и продажах:

- как провести исследование рынка и отстроиться от конкурентов;

- как донести ваше УТП до клиента и вызвать у него желание купить;

- как сделать клиента преданным на всю жизнь;

- как планировать и контролировать продажи;

- как стимулировать покупку;

- как понять, какая реклама работает;

- как писать тексты, которые продают.

Официальный партнер мероприятия — компания "Консиб"

Партнер мероприятия Санаторий "Обские плёсы"