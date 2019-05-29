В Барнауле продолжается ремонт дорог, которые не вошли в программу по капремонту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Еще до начала лета было отремонтировано более 25 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-центре администрации города.

"Всего с начала ремонтно-строительного сезона выполнено работ горячим асфальтом на общей площади 25,2 тысячи квадратных метров, проведено фрезерование поврежденных участков дорог на площади 30,5 тысячи квадратных метров. Струйно-инъекционным методом отремонтировано 3,3 тысячи квадратных метров", – уточнили в мэрии.

Уже ведутся работы на улицах Телефонной, Новороссийской, Малахова, Чудненко, на пересечении улиц Шумакова и Власихинской, в поселке Лебяжьем.

На этой неделе начался ремонт улицы Малой Островской в границах улиц Юрина и Гущина.

Струйно-инъекционным методом выполняется ремонт трамвайных переездов по улице Попова, а также проезжей части по Павловскому тракту.