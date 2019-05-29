10 мая Всемирный фонд дикой природы в своем аккаунте в Facebook запустил трансляцию, на которой показывается, как разлагается пластиковая бутылка.

Для полного разложения ей потребуется 450 лет, и все это время за процессом будет наблюдать камера.

Таким образом защитники природы хотят привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды пластиковыми предметами.