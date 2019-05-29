В 2018 году в Алтайском крае целый ряд известных депутатов стали фигурантами скандала с декларациями. Прокуратура обнаружила серьезные неточности в сведениях о доходах. В скандале оказались замешаны в том числе депутаты Бийска и Барнаула. В результате разбирательства ряд народных избранников сложили полномочия.

Об ответственности депутатов за нарушения требований антикоррупционного законодательства рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Декларации — это серьезно

- В Алтайском крае в СМИ с завидной периодичностью появляется информация о выявлении органами прокуратуры ряда муниципалитетов нарушений, связанных с представлением недостоверных и неполных сведений о доходах депутатами Барнаульской и Бийской городских Дум, других районов и городов. Вы можете прокомментировать данную ситуацию?

- Обязанность представлять губернатору Алтайского края сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих членов семьи появилась у глав и депутатов органов местного самоуправления края в связи с изменениями федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции. В 2018 году соответствующие сведения представили 7430 указанных лиц. Общее количество справок с учетом членов семьи составило 17 958.

Полномочиями на проведение анализа и проверки достоверности и полноты представленных сведений наделен департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности. Кроме того, органы прокуратуры осуществляют прокурорский надзор за исполнением требований антикоррупционного законодательства.

Порядок проведения таких проверок определен законом Алтайского края "О противодействии коррупции". Для принятия решения о проведении проверки сведений о доходах депутата является достаточная информация, представленная в письменном виде Губернатору Алтайского края, например, правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами местного самоуправления, а также органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Например, в 2018 году обязанность по представлению сведений о доходах не исполнил 221 депутат, соответствующая информация была направлена прокурору Алтайского края для применения мер прокурорского реагирования. Прокурорами были внесены представления о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов.

- Проводились ли вашим департаментом проверки в отношении депутатов Барнаульской городской Думы и Думы города Бийска?

- Как я уже обозначил, основанием для проведения проверки является достаточная информация в письменном виде. Такая информация поступила от прокурора города Бийска, где были указаны выявленные нарушения 17-ю депутатами. Соответственно, губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко в установленном порядке принял решения о проведении проверок в отношении всех 17 депутатов. Это текущая системная деятельность в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства. Поэтому не стоит говорить о каком-то пристальном внимании к отдельным депутатам. В этой деятельности нет ни субъективного фактора, ни политических моментов. Оснований для принятия губернатором края решения о проведении проверок в отношении депутатов Барнаульской городской Думы не было.

О чем умолчали избранники

- Владимир Анатольевич, можете сказать, какие нарушения выявлены в ходе проверок в отношении депутатов Думы города Бийска?

- По результатам проведенных проверок можно сказать, что депутатами не указывались или представлялись недостоверные сведения о доходах — по основному месту работы, по предыдущему месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Не указывались пособия по временной нетрудоспособности, доходы от реализации транспортных средств. Некоторые депутаты не отразили имущество, находящееся в собственности или указали недостоверную площадь объектов недвижимости. Много вопросов возникало по действующим счетам, открытым на лиц, в отношении которых представляются сведения, и не указанным в справке о доходах. Не указывались также сведения об участии некоторых депутатов в качестве учредителя или соучредителя в коммерческих организациях, об имеющихся долях в уставных капиталах коммерческих организаций.

В ходе проверки некоторые депутаты говорили о том, в представлении ими недостоверных сведений нет заведомости. Однако, неуказание недвижимого имущества, находящегося в собственности, дохода от продажи автомашины, заработной платы по предыдущему месту работы либо иные сведений, которыми депутат владел, говорит о заведомости. В данном случае им не приняты меры для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей. Если он какие-то сведения точно не помнит, ему было необходимо просто посмотреть первичные документы во избежание нарушения закона. Отсутствие корыстной заинтересованности в этом, иные факторы, свидетельствующие об отсутствии негативных последствий, правового значения не имеют.

О сложении полномочий

- В настоящий момент эти проверки завершены? И каков результат?

- Да, все 17 проверок завершены. У каждого выявлены нарушения в части представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе. Однако объем установленных нарушений у всех разный. Например, один из депутатов не представил сведения о доходе супруги в виде пособия по временной нетрудоспособности в размере чуть более 14 тыс., а также доходе от вклада в банке в размере 30 копеек и кредитном счете. Подобные незначительные нарушения установлены у 12 из 17 депутатов. Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 09.01.2019 № 1-П конституционные требования справедливости и соразмерности предопределяют, по общему правилу, необходимость дифференциации юридической ответственности в зависимости от существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при выборе той или иной меры государственного принуждения. В этой связи губернатор Алтайского края принял решение не применять меры юридической ответственности в виде досрочного прекращения полномочий.

Вместе с тем некоторые депутаты не отразили более 15 действующих счетов, не указали от 8 до 14 объектов недвижимого имущества, в числе которых земельные участки, жилые помещения, транспортные средства, нежилые помещения, находящегося в собственности у них и супругов. Являясь учредителями или соучредителями в 5 или 10 коммерческих организациях, имея доли в уставных капиталах этих организаций, депутаты не отразили данные сведения в справках.

В ходе проведения проверок депутаты Круглов Алексей, Кудинов Юрий, Тиуков Евгений, Казаков Александр досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Полагаю, что решающее влияние на принятие решений оказали результаты проделанной работы. Соответственно применить меру ответственности в виде принудительного досрочного прекращения их полномочий уже не представляется возможным.

В отношении одного депутата губернатор Алтайского края обратился в Думу города Бийска с соответствующим заявлением, которое согласно требованиям законодательства должно быть рассмотрено не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, — не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В заключение отмечу, все антикоррупционные проверки, проведенные нашим департаментом, в том числе в отношении депутатов, являются инструментом противодействия коррупции, обеспечением исполнения закона.

Проведение проверок достоверности и полноты представленных сведений о доходах, освещение в средствах массовой информации о досрочном сложении полномочий депутатами по их результатам является также стимулом для них более серьезно и ответственно относиться к заполнению справок о доходах. Повышение ответственности за представление указанных сведений мы уже видим сейчас, по завершению декларационной кампании 2019 года.