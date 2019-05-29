Зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила оплачивать близким родственникам опекунство оставшихся без родителей детей, сообщает "Парламентская газета".

В настоящее время бабушки, дедушки, тети и дяди, двоюродные братья и сестры могут брать оставшихся без родителей детей только под безвозмездную опеку.

В то же самое время с совершенно чужими им гражданами заключаются соответствующие контракты, и они получают за опекунство материальную поддержку.

По словам Мизулиной, для государства должно быть в приоритете сохранить ребенка в кругу близких ему людей, а не передавать чужим.

Она выразила уверенность, что подобные выплаты могли бы стать хорошим подспорьем для близких людей, пожелавших уделить больше времени воспитанию сироты.