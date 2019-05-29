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Жительницу Горно-Алтайска обвиняют в смертельном избиении маленького ребенка

, ИА "Амител"
Женщина нанесла малышу телесные повреждения, повлекшие смерть
Фото: ugra-tv.ru

Фото: ugra-tv.ru

Следком Республики Алтай предъявил обвинение 27-летней женщине за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему ребенку, повлекшего по неосторожности его смерть. Подробности сообщили в пресс-службе СК.

"Следствием установлено, что 22 мая 2019 года около 14 часов в одном из домов Горно-Алтайска обвиняемая причинила своему малолетнему ребенку телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, от которых последний впоследствии скончался", – рассказали в ведомстве.

27 мая ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

Женщину заключили под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.05.2019 17:10
- гость -

В чем? В избиениИ.

0  0
29.05.2019 17:17
- гость -

редактор Амика похоже отпросился с работы пораньше сегодня
последние новости с ошибками написаны.

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