Компания "Инфотекс" и Центр квантовых технологий МГУ презентовали первый в России телефон с квантовым шифрованием, сообщает газета "Ведомости".

Его производители обещают абсолютную защиту от прослушки. Дело в том, что фотоны, которые используются для передачи данных, невозможно измерить, не изменив их значения.

Для безопасной связи между собеседниками у каждого из них должен иметься такой аппарат.

Есть и существенное ограничение по расстоянию – абоненты для разговора должны находиться друг от друга не дальше 25 километров.

Также может отпугнуть клиентов и цена. Один аппарат с квантовой защитой связи обойдется в 30 млн рублей.

Серийное производство защищенных от прослушки телефонов планируется запустить в 2019 году.