Сибирский университет потребительской кооперации (Торговый) дал старт набору на 2019-2020 учебный год на заочную форму обучения с применением дистанционных технологий по направлениям:

Менеджмент (бакалавриат и магистратура);

Экономика (бакалавриат и магистратура);

Юриспруденция* (бакалавриат);

Психолого-педагогическое образование (бакалавриат и магистратура);

Гостиничное дело (бакалавриат);

Торговое дело (бакалавриат);

Финансы и кредит (магистратура).

Благодаря новым технологиям, студенты могут виртуально присутствовать на лекциях, проводимых в формате вебинаров. Большая часть учебного материала, задания и методические пособия будут доступны в личном кабинете. Неважно, в каком городе или стране вы находитесь, главное, чтобы у вас был компьютер и доступ в интернет.

Плюсы дистанционного обучения уже оценили работающие студенты, которые из-за занятости не могут посещать занятия. Они виртуально присутствуют на лекциях в свои выходные. Важно отметить, что у всех студентов есть возможность задать вопросы преподавателям и получить дополнительную информацию.

Учеба в СибУПК доступна для всех, но при этом главным приоритетом остается индивидуальный подход к каждому. Благодаря этому, разница между реальным обучением и виртуальным абсолютно не заметна.

Стоимость обучения – от 40 000 рублей в год.** Студентам очной и заочной формы обучения предоставляется скидка на первый год в размере 20% (выпускникам учебных заведений партнеров).

Кроме того, повысить свою квалификацию и углубить знания могут студенты – выпускники бакалавриата. Для них открыт набор в магистратуру. Срок обучения составляет: на очной форме – 2 года, на очно-заочной и заочной форме – 2 года 6 месяцев.

Подробнее о поступлении вы можете узнать в приемной комиссии СибУПК:

г. Барнаул, пр-т Ленина, 38

Телефон:(385−2) 57−16−50 или 8 (929) 397-16-50 (viber, whatsupp)

Е-mail: barnaul-cid@yandex.ru

* Очно-заочная форма. **Информация действительна на момент публикации