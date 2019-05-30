Год Виктора Томенко в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина, Анна Маковеева / Amic.ru
30 мая 2019 года исполняется ровно год, как первый замгубернатора Красноярского края Виктор Томенко был назначен врио губернатора Алтайского края. 1 июня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил врио главы края региональным парламенту и правительству. А спустя три месяца Томенко победил на выборах с результатом 53,61% голосов избирателей и вступил в должность губернатора края.
Как прошел первый год с Виктором Томенко на Алтае, смотрите в нашей фотоподборке.
Комментарии
Дайте-ка подумать... Йогурт! У меня всё.
Саакашвили продолжит вносить вклад в дело строительства свободы и демократии на Украине.А также в процесс распространения европейских ценностей.
И что у меня тоже есть красивые фотографии человека судят по его делам "Завод - построил, Сельское хозяйство с колен поднял" а не по фотография
30.05.2019 09:51
- гость -
Такие дела - не для одного человека. Это из разряда - Сталин выиграл войну.
Клево год провел, со всеми пофотался. Больше достижений нет.