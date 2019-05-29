27 мая на базе комплексного пункта социального обслуживания населения Барнаула по адресу ул. Партизанская, 120 открылся консультационный центр для семей с детьми, сообщает Минсоцзащита Алтайского края.

Там можно получить консультации специалистов по вопросам социального обслуживания семей с детьми, детей-инвалидов и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведут прием логопед и детский психолог.

Диспетчерский пункт оборудован компьютером с системой Scype, телефаксом и мобильной связью для дистанционного консультирования.