От родителей дошкольников Алтайского края поступают сообщения о грядущем увеличении платы за пребывание ребенка в детском саду, сообщает "Бийский рабочий".

По информации Бийского телевидения, размер платы увеличится на 600 рублей — с 1600 до 2200 рублей.

Правда, показания о дате нововведения расходятся. Одни говорят, что повышенные сборы начнутся с 1 июля, в то время как другие, что с 1 сентября.

Ранее аналогичные меры планировали ввести с 1 января 2019 года, но после широкого общественного резонанса отказались от этой идеи.