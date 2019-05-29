При обсуждении исполнения республиканского бюджета в 2018 году озвучены плановые показатели снижения уровня его дотационности, сообщают "Новости Горного Алтая".

Как сообщила министр финансов Ольга Завьялова, в 2018 году уровень дотаций сократился до 53,8% при собственных доходах 6,34 млрд рублей.

В дальнейших планах значится дальнейшее уменьшение дотационности к 2021 году до 42,4% при росте собственных доходов на 3 млрд рублей.

Увеличения этого показателя региональные власти добиваются отменой неэффективных льготных ставок, приватизацией госимущества, контролем за муниципалитетами и участием в федеральных госпрограммах.