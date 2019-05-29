Томенко поручил помочь моторному заводу сохранить производство

29 мая глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с председателем правления машиностроительно-индустриальной группы "Концерн "Тракторные заводы" Андреем Водопьяновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главной темой обсуждения стала обеспокоенность судьбой Алтайского моторного завода (АМЗ) и его трудового коллектива.

Рассматриваются различные варианты сохранения производственной площадки. Главная задача – продолжение работы моторного завода как машиностроительного предприятия.

В первую очередь, основная надежда на инвестиции, которые помогли бы производить новую продукцию.

Ведутся переговоры по заказам на продукцию АМЗ. Возможен вариант совместного с иностранными инвесторами предприятия по выпуску двигателей или оборудования для газомоторного топлива.

По результатам обсуждения губернатор поручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину оказать владельцам моторного завода необходимую помощь, чтобы сохранить производство.