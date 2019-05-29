В Горном Алтае пройдет благотворительная акция "Чистый Алтай", сообщают "Новости Горного Алтая". Мероприятие пройдет с 12 по 16 июня.

Его участники произведут очистку скал от надписей, оставленных туристами, в наиболее популярных местах.

В их числе перевал Чике-Таман, Красные ворота в Улаганском районе и окрестности памятника водителям Чуйского тракта.

Снятие оставленных краской следов произведут с помощью пескоструйной машины. Этот метод считается более эффективным чем закрашивание под естественный цвет скалы, так как краска со временем облупливается и надписи снова становятся видны.