Сотрудник миссии ООН – россиянин Михаил Краснощеков был ранен во время акции спецподразделений полиции в северной части самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА "Новости".

Мероприятие было проведено под предлогом борьбы с организованной преступностью. В ходе него были задержаны десятки сербов и двое сотрудников ООН.

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила потребовал лишить иммунитета российского сотрудника миссии ООН, чтобы возбудить против него уголовное дело.

Какое именно преступление инкриминируется россиянину, не сообщается. Известно, что ему оказана медицинская помощь, а позднее Краснощеков был освобожден из-под стражи.