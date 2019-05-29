Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий запрет для коммунальных организаций уступать права на взыскание задолженности за услуги ЖКХ коллекторам.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, права на взыскание долгов после принятия соответствующего закона могут быть переданы только профессиональным участникам сферы коммунальных услуг.

В их числе ЖСК, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

"Законопроектом, который был принят в первом чтении, мы вводим прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ", — констатировал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.