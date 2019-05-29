Генпрокурор России Юрий Чайка анонсировал массовую проверку российских школ, сообщает РИА Новости.

Мероприятие будет касаться трех основных направлений: обеспечение безопасности учеников, профилактика преступности и организация школьного питания.

Сразу несколько резонансных случаев на территории школ всколыхнули общественность. Наиболее страшные события были зафиксированы в Керчи, где студент колледжа убил 21 человека и ранил свыше 50, а затем совершил суицид.

Позднее новосибирский второклассник принес в школу крысиный яд, которым отравил своих сверстников.

Одно из последних ЧП произошло 28 мая. Школьник в Вольске пришел в учебное заведение с топором и ударил им девочку.