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Генпрокуратура проведет массовую проверку российских школ

, ИА "Амител"
Прокуроры проверят безопасность, профилактику преступности и организацию питания
Генпрокурор России Юрий Чайка анонсировал массовую проверку российских школ / Фото: lizagubernii.ru

Генпрокурор России Юрий Чайка анонсировал массовую проверку российских школ / Фото: lizagubernii.ru

Генпрокурор России Юрий Чайка анонсировал массовую проверку российских школ, сообщает РИА Новости.

Мероприятие будет касаться трех основных направлений: обеспечение безопасности учеников, профилактика преступности и организация школьного питания.

Сразу несколько резонансных случаев на территории школ всколыхнули общественность. Наиболее страшные события были зафиксированы в Керчи, где студент колледжа убил 21 человека и ранил свыше 50, а затем совершил суицид.

Позднее новосибирский второклассник принес в школу крысиный яд, которым отравил своих сверстников.

Одно из последних ЧП произошло 28 мая. Школьник в Вольске пришел в учебное заведение с топором и ударил им девочку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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