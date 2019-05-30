В Лос-Анджелесе на 86 году жизни скончался американский актер Кармине Кариди, известный ролями в киносаге "Крестный отец", сообщает РИА Новости.

Когда пожилого человека доставили в больницу, он был уже в состоянии комы. Не приходя в сознание он умер.

Биография Кариди содержит несколько занимательных деталей. Он стал первым человеком, исключенным из Академии кинематографических искусств и наук США. Такую меру ему назначили за то, что он передавал просмотровые копии фильмов третьим лицам.

А в двух частях "Крестного отца" он сыграл различные роли. Во второй части он был нью-йоркским бандитом Кармине Росато, а в третьей – лидером чикагской группировки Альбертом Вольпе.