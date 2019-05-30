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Онищенко посоветовал пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь"

, ИА "Амител"
В сочетании с физическими нагрузками – это эффективный способ уменьшить избыточный вес
Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна / Фото: infreactor.org

Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна / Фото: infreactor.org

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал RNS результаты исследования американской гериатрической ассоциации, которые рекомендовали пожилым людям интервальные тренировки для сжигания брюшного жира.

Онищенко подтвердил, что физическая нагрузка для уменьшения избыточного веса очень эффективна, но в то же время ее не следует применять в случаях тяжелого диабета и болезней сердца.

В то же время он уточнил, что для полноценного эффекта также следует следить за объемами потребляемой пищи, так как у пенсионеров уменьшены обменные процессы организма.

"Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", — констатировал депутат Госдумы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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