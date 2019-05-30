15-летнего подростка, ворвавшегося с топором и горючими смесями в школу Вольска, взяли под стражу, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По ходатайству следствия, суд назначил ему меру пресечения в виде двух месяцев под стражей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "а", "в" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух заведомо малолетних лиц общеопасным способом). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного.

По версии следствия, 28 мая юноша пришел в школу с топором и несколькими бутылками с легковоспламеняющейся жидкостью.

Поднявшись на второй этаж, он бросил одну из бутылок в класс, а вторую – в коридор, намереваясь таким образом сжечь школьников. Однако по счастливой случайности воспламенения не произошло.

При попытке скрыться он заметил девочку, направлявшуюся в класс по коридору, и с размаху ударил топором ей в лоб.

Очевидцы вызвали скорую помощь и пострадавшую экстренно госпитализировали.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование продолжается.