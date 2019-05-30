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После отключения горячей воды барнаульцы "нажгли" на 20% больше электричества

, ИА "Амител"
В самый холодный день мая барнаульцы "нажгли" дополнительных 1 000 000 киловатт-часов
Согреться в холода / Фото: ок.ru

Согреться в холода / Фото: ок.ru

Во время отключения горячей воды в Барнауле традиционно увеличилось потребление электроэнергии. По данным барнаульских энергетиков, в мае в среднем оно возросло на 20% по сравнению с плановым расходом электроэнергии, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе БГЭС.

Дополнительные киловатты

Как пояснили в пресс-службе, сравнительный анализ посуточного расхода киловатт-часов дает наглядную картину, в границах каких кварталов отсутствуют блага цивилизации. Так, в мае добавочные 700 тысяч киловатт-часов израсходовали жители домов в границах обслуживания ТЭЦ-3. Сразу после 13 мая, когда отключили горячую воду, в Индустриальном районе дополнительные киловатты "нажгли" жители домов в границах улиц Трактовой, Павловского тракта, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, поселков Новосиликатный и Спутник.

Потребление возросло в кварталах по контуру отключения горячей воды в Ленинском и Железнодорожном районах, в центральной части города. Пик потребления электроэнергии пришелся на 15 мая – один из самых холодных дней месяца. В этот день барнаульцы плюсом потратили 1 000 000 киловатт-часов.

По заверениям энергетиков повышение энергонагрузки не угрожает надежности электрических сетей, они имеют необходимый запас прочности. Что же касается повышения финансовой нагрузки на семейный бюджет, то чтобы оно было незначительным, стоит применять одно нехитрое правило – всегда платить за электроэнергию по прибору учета. Он должен исправно работать и находиться в сроках поверки.

Секреты электросчетчика

С помощью электросчетчика можно не только снимать и передавать показания ресурсовикам или в управляющую компанию для формирования корректных начислений за электричество, но и контролировать и регулировать свое потребление. Для этого нужно снять показания за определенный период, проанализировать расход и подумать, как можно его сократить. В каких комнатах часто без надобности горит свет? Где можно поставить датчики движения? Какие приборы включены в сеть и находятся в пассивном режиме потребления электроэнергии? Если скорректировать свое поведение и привычки, исходя из экономии электроэнергии, закрепить их и через некоторое время вновь снять показания, то в результате получатся сэкономленные киловатты. У потребителей, которые оплачивают электричество по нормативу потребления, такой возможности нет.

Кроме того, простые советы, как сократить потребление электричества, дали барнаульские энергетики в полезной для потребителей инфографике:

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2019 08:24
- гость -

на то и расчет был...

0  0
30.05.2019 08:35
- гость -

подавитесь там все

0  0
30.05.2019 08:45
- гость -

"Воткнутая в розетку зарядка для телефона +50кВт в год" - что за чушь!

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