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В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами

, ИА "Амител"
Спасти удалось 18 человек из 34
Фото: https://pixabay.com

Фото: https://pixabay.com

Небольшое прогулочное судно, на котором плыли 32 туриста и два члена экипажа, затонуло в Будапеште, сообщают "Вести".

Спасти удалось 18 человек. Еще трое погибли. Остальные 16 человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Известно, что на катере находились отдыхающие из дальневосточных стран, в основном из Южной Кореи.

Судно потонуло из-за того, что не смогло удачно разминуться в условиях затрудненной навигации с большим кораблем.

По одной из версий произошло столкновение. Ее озвучил пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян.

Другой вариант событий описывает гид Анатолий Захарченко.

"Рядом проплывал большой круизный корабль, была большая волна, и судно утонуло, — рассказывает гид. — Все остальные корабли сейчас плавают очень медленно; на всех стоят матросы с фонариками в руках".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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