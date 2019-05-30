Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину после длительного отсутствия с 2017 года из-за лишения гражданства, сообщает RT.

Это стало возможным, после того как новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского паспорта политику, попавшему в немилость у администрации Петра Порошенко.

Сам Саакашвили назвал такой поступок "смелым решением достойного президента".

В аэропорту его встретила толпа людей. Судя по одобрительным возгласам, становится понятно, что это его сторонники.