Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину после длительного отсутствия с 2017 года из-за лишения гражданства, сообщает RT.
Это стало возможным, после того как новый президент страны Владимир Зеленский подписал указ о возвращении украинского паспорта политику, попавшему в немилость у администрации Петра Порошенко.
Сам Саакашвили назвал такой поступок "смелым решением достойного президента".
В аэропорту его встретила толпа людей. Судя по одобрительным возгласам, становится понятно, что это его сторонники.
Комментарии
А ему разве не сообщали что он грузин?
Своих клоунов мало, пригласили зарубежного....
Саакашвили продолжит вносить вклад в дело строительства свободы и демократии на Украине.А также в процесс распространения европейских ценностей в Украине же.
Хана украинским барыгам.
"Экономическое чудо" в Грузии при Саакашвили это кредиты от МВФ, как только кредиты давать перестали и настало время платить по счетам, так сразу "экономическое чудо" в Грузии закончилось.