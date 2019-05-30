Движение трамваев будет приостановлено в выходные дни по участку на улице Попова в Барнауле из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.
"С 19 часов 31 мая до 5 часов утра 3 июня будет закрыто движение трамваев по ул. Попова – от ул. А. Петрова до ул. Власихинской. Это связано с производством работ по реконструкции тепловой сети на улице Попова в районе строений №99а, 99в, которую проводит компания ООО "КРСК", – уточнили в мэрии.
Трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
- № 7: депо №3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова, далее по маршруту на Кордон. Обратно – тем же маршрутом.
- № 10: ст. Пизвавод – ул. Власихинская – ул. Малахова – Поток – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ст. Пивзавод.
- № 2: ходить не будет.
Комментарии
зашибись
а на работу как добираца?