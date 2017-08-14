ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Новые тарифы и не только: задай вопрос гендиректору БГЭС
13 декабря на портале Amic.ru проходит онлайн-конференция, в которой принимает участие генеральный директор компании Иван Василиади.
Жители Барнаула могут задать любые вопросы, касающиеся деятельности компании, в том
числе повышение тарифов, долги за электроснабжение, подключение электричества, оплата, надежность электроснабжения и другие.
В режиме онлайн генеральный директор БГЭС разберет вместе с вами проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.
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Вопрос задал: Константин
Скажите, перед Новым годом и в новогодние праздники возрастает ли потребление электричества в Барнауле? И насколько? Ведь кругом сплошная иллюминация, и елочки-гирлянды и прочее.
Вопрос задал: Людмила
Добрый день! В квартире никто не проживал с момента сдачи дома. Я, как собственник, исправно платила по счетам (отопление, лифт, уборка подъезда, ОДН). Обнаружилось, что сломался электросчетчик. как написал вызванный техник "при отключенной фазе продолжает работать). Показания были 33 квт (по проверке в марте 2018), стали 34 тысячи квт, лампочка на счетчике мигает. В квартире нет ни одного электроприбора. Последняя проверка была в ноябре, с ноября расчетная группа насчитала более 900 руб. к оплате по среднему. Я написала заявление о несогласии с начислением, т.к. электроэнергия не потреблялась, по квитанции - проживающих ноль. Счетчик мне сказали отнести на экспертизу - зачем? Мне снимут это начисление, если экспертиза еще раз докажет, что он неисправен? Вы не верите своему технику, который воочию убедился, что в квартире голые стены и нет электроприборов? Что там никто не жил можно понять по факту потребления воды - 2 куба за 3 года.
Вопрос задал: Ольга
Напомните, пожалуйста, до какого в декабре нужно передавать показания счетчика?
Вопрос задал: Алена
Добрый день, не было возможности передавать показания счетчика на протяжении нескольких месяцев. Сейчас считают по среднему, как я поняла. Если я передам показания, то произойдет ли перерасчет, если да, то в какие сроки. И грозит ли пеня за это?
И еще - если не успеваю подать в показания счетчика строго с 23 по 25 числа, как это можно еще сделать?