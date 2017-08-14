Тарифы, долги, ОДН и другое: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев





Что изменится в 2019 году, из чего складывается тариф, как можно сэкономить на электричестве, куда обратиться с жалобой и что делать с соседом, который ворует электроэнергию - Иван Василиади готов ответить на любые вопросы, касающиеся деятельности БГЭС.







В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.







Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас. Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.

24 января на портале Amic.ru проходит очередная онлайн-конференция с участием специалистов Барнаульской горэлектросети. На вопросы барнаульцев отвечает генеральный директор компании Иван Василиади.