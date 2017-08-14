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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Что делать, если счета за свет слишком высокие: гендиректор БГЭС отвечает на вопросы

31 января портал Amic.ru проводит очередную онлайн-конференцию, в которой принимает участие генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.

Как снизить ОДН, куда обратиться с жалобой, что делать, если счета за свет слишком большие - Иван Василиади готов ответить на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности БГЭС.

В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.

Свои вопросы вы можете оставлять под этой новостью уже сейчас. Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00. 


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