ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Все про свет и про деньги: задай вопрос директору БГЭС
В четверг, 7 февраля, на портале Amic.ru проходит онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской
горэлектросети Ивана Василиади.
Баранульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, касающейся деятельности компании. Как заключить договор, когда ждет нас очередное повышение тарифов, что делать, если соседи воруют электричество и где могут перепроверить счетчик - эти и другие вопросы вы можете задавать уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.
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