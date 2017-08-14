Когда менять счетчики и как снизить плату за свет: директор БГЭС отвечает на вопросы горожан

На портале Amic.ru в четверг, 28 марта, проходит традиционная онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.

На портале Amic.ru в четверг, 28 марта, проходит традиционная онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.





Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, касающейся деятельности компании. Когда нужно менять счетчики и кто это должен делать, какой штраф грозит за самовольное снятие пломбы, куда обращаться, если слишком высокий ОДН и как перейти на прямые договора с БГЭС - на эти и другие вопросы руководитель Горэлектросети ответит в режиме онлайн уже сегодня.







Свои вопросы можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.







Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.