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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Когда менять счетчики и как снизить плату за свет: директор БГЭС отвечает на вопросы горожан

На портале Amic.ru в четверг, 28 марта, проходит традиционная  онлайн-конференция с участием генерального директора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади.

Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, касающейся деятельности компании. Когда нужно менять счетчики и кто это должен делать, какой штраф грозит за самовольное снятие пломбы, куда обращаться, если слишком высокий ОДН и как перейти на прямые договора с БГЭС - на эти и другие вопросы руководитель Горэлектросети ответит в режиме онлайн уже сегодня. 

Свои вопросы можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.

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