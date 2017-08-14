Как бороться с энерговорами и откуда берется долг за свет: гендиректор БГЭС отвечает на вопросы

В четверг, 11 апреля 2019 года, на вопросы читателей Amic.ru в рамках онлайн-конференции отвечает генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.







Жители столицы Алтайского края могут задать руководителю БГЭС вопросы по любой тематике, которая касается деятельности компании. Как снизить плату за свет, что помогает сэкономить, кто отвечает за электропроводку в доме и на улице, как бороться с электроворами - эти и другие вопросы, касающиеся деятельности компании, вы можете задавать уже сейчас в комментариях под этой новостью.







Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13-00.









