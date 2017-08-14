Четверг, 25 Апрель, 10:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,98
€ 71,72
Обь
211см -29

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Мошенники, счета, долги за свет: онлайн-конференция с гендиректором БГЭС

Читатели ИА "Амител" могут задать вопросы гендиректору Барнаульской горэлектросети. В четверг, 25 апреля 2019 года, на портале Amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция, участие в которой принимает руководитель БГЭС Иван Василиади.

Барнаульцы могут задать вопросы по любой тематике, которая касается деятельности компании. Как не стать жертвой мошенников, как снизить плату за свет, кто отвечает за электропроводку в доме и иллюминацию на улице – эти и другие вопросы оставляйте в комментариях под этой новостью.

Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00.

Добавить свой вопрос

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.