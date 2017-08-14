ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Мошенники, счета, долги за свет: онлайн-конференция с гендиректором БГЭС
Читатели ИА "Амител" могут задать вопросы гендиректору Барнаульской
горэлектросети. В четверг, 25 апреля 2019 года, на портале Amic.ru проходит традиционная онлайн-конференция, участие в которой принимает руководитель БГЭС Иван Василиади.
Барнаульцы могут задать вопросы по любой
тематике, которая касается деятельности компании. Как не стать жертвой мошенников, как снизить плату за
свет, кто отвечает за электропроводку в доме и
иллюминацию на улице – эти и другие вопросы оставляйте в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00. Добавить свой вопрос