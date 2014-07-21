ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Как сэкономить на электричестве, если отключили тепло и горячую воду
Вопросы по теме энергоснабжения могут задать сегодня, 16 мая, читатели ИА "Амител" гендиректору Барнаульской
горэлектросети в рамках традиционной онлайн-конференции на портале Amic.ru.
Как перейти на прямые договоры, что поможет сэкономить на электричестве в период отключения горячей воды и отопления, нужно ли платить за ОДН, если вы уезжаете на лето на дачу – на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее руководитель Иван Василиади.
В режиме онлайн вы можете решить и проблемные ситуации, если они имеют место быть.
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью.
Ответы начнут поступать с 11-ти часов. Конференция продлится до 13:00. Смотреть >>
Вопрос задал: Роман
Доброго времени суток.
В соответствии требованиями Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» лица, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг, должны размещать в ГИС ЖКХ информацию о состоянии расчетов потребителей с лицами, осуществляющими предоставление коммунальных услуг. В том числе производить квитирование платежей, поступивших через банки.
В настоящее время АО "Барнаульская горэлектросеть" производит квитирование не всех платежей. Когда планируется наладить процесс квитирования?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Здравствуйте, Роман. У Барнаульской горэлектросети в ГИС ЖКХ включена функция автоматического квитирования. Данные о всех платежах отображаются в Личном кабинете. При размещении информации банков и платежей компании, принятых через кассы предприятия, в случае возможности однозначного сопоставления информации о внесении платы с информацией о начислении, статус извещения становится «Сквитирован». При невозможности автоматического квитирования, по заявке гражданина сотрудники БГЭС выполнят эту операцию в ручном режиме.
Вопрос задал: Арман
Сколько фактов самовольного подключения к электролиниям зафиксировано в этом году и в предыдущем. В каких частях края их больше всего? Растет ли количество "кражи" электроэнергии или снижается?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Арман. Наша компания работает только на территории города Барнаула, где у нас выстроена эффективная система выявления фактов энерговоровства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 25,5 процентов. Такая тенденция стала возможной в том числе благодаря обращениям на телефон доверия БГЭС: 359-000. По этому номеру можно сообщать о любых случаях вмешательства в работу электросчетчика и потребления в обход прибора учета.
Вопрос задал: Анастасия
Здравствуйте, если на срок передачи показаний я нахожусь в отпуске и не могу передать их оператору, как мне будет начислен платеж за электроэнергию?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Анастасия. По законодательству в таких случаях плата за услугу "электроснабжение" в течение трех месяцев рассчитывается исходя из среднемесячного объема вашего потребления, далее расчет будет производиться по нормативу. Важно понимать, что при пассивном режиме потребления электроэнергии, все равно выгодно заявлять ее расход, руководствуясь обычными ежемесячными показаниями. Передать их можно по телефону, если есть Интернет, то по электронной почте или с помощью Личного кабинета. В исключительных случаях стоит попросить знакомых и родственников.
Вопрос задал: Николай
Добрый день, у меня такой вопрос. Три месяца летних я живу на даче. Какие проблему могут у меня возникнуть, если я вернусь с сада в сентябре и заплачу все коммунальные за три месяца, а летом платить не буду?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Здравствуйте, Николай. Если в течение трех месяцев Вы не платите за электроэнергию, то придется заплатить пени за два месяца. Согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ пени выплачивается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы долга за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня до полного расчета.
Вопрос задал: Роман
Как рассчитывается плата за электроэнергию в городах и садоводствах? Есть ли особенности для дачников?
Отвечает: Гендиректор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади
Добрый день, Роман.
При
утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в
домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными электроплитами для
пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от
региональных особенностей, социальных и экономических факторов,
сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению органа
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов применяются понижающие
коэффициенты от 0,7 до 1.
К
ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении
на соответствующий период
регулирования для садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ по решению органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются
понижающие коэффициенты от 0,7 до 1.
Так, решением Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на 2019 год
утверждены следующие цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и понижающие коэффициенты:
Вопрос задал: Читатель
Правда ли на разжег энергосберегающих ламп требуется больше электричества, нежели на несколько часов работы обычной лампы накаливания?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Здравствуйте, нет это неправда.
Вопрос задал: Елена Васильева
Подскажите, как поступить. Дом находится в садоводстве, провода старые и напряжения не хватает. Председатель садоводства не хочет менять провода за счет садоводства, говорит, чтобы мы сами платили. Рядом проходит городская линия электропередач, можно нам к ней подключиться и как это сделать?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Здравствуйте, Елена Васильевна. Для присоединения к электрическим сетям ООО "Барнаульская сетевая компания" Вам следует обратиться с заявкой на технологическое присоединение. Форма заявки утверждена в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств. Ее можно скачать с официального сайта БСК, заполнить и подать через Личный кабинет. Можно обратиться лично в центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Деповская, 19 или в пункт обслуживания клиентов на ул.Ползунова, 50. Отмечу, что садовые участки считаются присоединенными в момент обеспечения электроснабжения садоводства и не могут рассматриваться как присоединяющиеся впервые. Это означает, что льготная цена 550 рублей за присоединение, а также требование обеспечить точку поставки электроэнергии не далее 25 метров от границы участка заявителя не будут распространяться на такой договор. Поэтому стоимость создания дополнительной точки присоединения может быть достаточно высока. Придется платить полную стоимость техприсоединения по утвержденным ставкам.
Вопрос задал: Владимир Исаков
Здравствуйте.Сегодня на сайте Амиг.Барнаул в инфографике от БГЭС сказано что можно сделать в личном кабинете.Появилась возможность заказать справку об отсутствии задолженности.Это очень хорошо,но указано,что исполнение в течении 30 дней.Есть конкретный вопрос:мне нужна справка,что нет долга за март,апрель,май,июнь,июль,август месяца и получить ее до 15 сентября.Когда заказывать справку,что бы получить в срок?Справка придет на эл.почту или в личный кабинет?Спасибо.
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Владимир. Отмечу, что 30 дней дается на подготовку ответа на обращение, заявление и претензию. Вы спрашиваете о справке, которую мы условно называем об отсутствии задолженности, но законодательством конкретная форма такого документа не установлена. В вашем случае речь идет о справке о наличии задолженности. Ее отсканированную копию Вы получите в день обращения по электронной почте или в Личном кабинете. Оригинал можем направить через отделения «Почты России» или курьером. Это платные услуги, бесплатно можно забрать документ самому в офисе компании по удобному для Вас адресу: на ул. Ползунова,50 или ул. Энтузиастов, 34 «а».