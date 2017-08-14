Традиционной онлайн-конференции со специалистами Барнаульской горэлекросети проходит на портале Amic.ru 30 мая. Свои вопросы жители Барнаула могут напрямую задать гендиректору БГС Ивану Василиади.







Как платить за свет. если уехал на дачу, как поменять электросчетчик, на что идут деньги, которые вы платите за свет, и зачем нужны умные счетчики и что делать, если соседи воруют электричество - на эти и другие вопросы, касающиеся деятельности горэлектросети, готов ответить ее руководитель.

