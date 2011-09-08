Среда, 15 Март, 09:08

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,95
€ 62,74
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Пеня, ОДН и электросчетчик: онлайн-конференция БГЭС


У читателей ИА "Амител" имеется уникальная возможность напрямую проконсультироваться со специалистами Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании. Сразу четыре ведущих специалиста компании примут участие в онлайн-конференции, которая пройдет сегодня, 15 марта на сайте Amic.ru.

Круг тем, которые предлагается обсудить, очень широк. Так, на вопросы о начислениях  за электроэнергию, пени, электроснабжении ОДН ответит руководитель Отдела продаж электроэнергии населению  БГЭС Галина Синкина.

Как правильно произвести замену или установить в квартире электросчетчик готов проконсультировать руководитель Отдела транспорта электроэнергии Юрий Власов.

Все об общедомовых приборах учета, их установке, ремонте, замене и компенсации затрат, а так же о процедуре технологического присоединения к электросетям сетям Барнаула расскажет заместитель генерального директора по развитию Алексей Бакунин.

 Юридическую консультацию по вопросам электроэнергетики проведет руководитель Юридического отдела БГЭС Ирина Тишина.

Свои вопросы вы можете оставлять уже сейчас. Ответы экспертов будут опубликованы  период с 11-00 до 12-00 15 марта.



Добавить свой вопрос

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.