Пеня, ОДН и электросчетчик: онлайн-конференция БГЭС





У читателей ИА "Амител" имеется уникальная возможность напрямую проконсультироваться со специалистами Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании. Сразу четыре ведущих специалиста компании примут участие в онлайн-конференции, которая пройдет сегодня, 15 марта на сайте Amic.ru.



Круг тем, которые предлагается обсудить, очень широк. Так, на вопросы о начислениях за электроэнергию, пени, электроснабжении ОДН ответит руководитель Отдела продаж электроэнергии населению БГЭС Галина Синкина.

Как правильно произвести замену или установить в квартире электросчетчик готов проконсультировать руководитель Отдела транспорта электроэнергии Юрий Власов.

Все об общедомовых приборах учета, их установке, ремонте, замене и компенсации затрат, а так же о процедуре технологического присоединения к электросетям сетям Барнаула расскажет заместитель генерального директора по развитию Алексей Бакунин.

Юридическую консультацию по вопросам электроэнергетики проведет руководитель Юридического отдела БГЭС Ирина Тишина.

Свои вопросы вы можете оставлять уже сейчас. Ответы экспертов будут опубликованы период с 11-00 до 12-00 15 марта.

