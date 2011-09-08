Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети

Генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади сегодня, 28 марта, будет отвечать на все вопросы читателей ИА "Амител" в ходе онлайн-конференции. Да, сегодня мы решили не ограничивать конференцию определенной темой. Читатели сайта смогут задать нашему эксперту любой вопрос, касающийся деятельности БГЭС.

Напомним, конференция проводится в рамках совместного проекта энергетиков и ИА "Амител". Ежемесячно ведущие специалисты БГЭС отвечают на вопросы посетителей нашего сайта. Предыдущая конференция состоялась 15 марта. В ней приняли участие сразу четыре специалиста Барнаульской горэлектросети, курирующие разные направления деятельности компании.

В течении часа экспертам поступило восемь вопросов. Читатели интересовались, лишают ли должников за электричество водительских прав, можно ли перенести электросчетчик с лестничной площадки в квартиру, что делать, если счетчик сломался, а оперативно его заменить нет возможности. С ответами на эти и другие вопросы можно ознакомиться здесь.



Онлайн конференция 28 марта пройдет с 11 до 12 часов. Свои вопросы вы можете оставлять уже сейчас.



















