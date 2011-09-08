Среда, 29 Март, 08:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 61,81
Brent
$ 51,5
4°
Обь
31см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети

Генеральный директор АО "Барнаульская горэлектросеть" Иван Василиади сегодня, 28 марта, будет отвечать на все вопросы читателей ИА "Амител" в ходе онлайн-конференции. Да, сегодня мы решили не ограничивать конференцию определенной темой. Читатели сайта смогут задать нашему эксперту любой вопрос, касающийся деятельности БГЭС.

Напомним, конференция проводится в рамках совместного проекта энергетиков и ИА "Амител". Ежемесячно ведущие специалисты БГЭС отвечают на вопросы посетителей нашего сайта. Предыдущая конференция состоялась 15 марта. В ней приняли участие сразу четыре специалиста Барнаульской горэлектросети, курирующие разные направления деятельности компании.

В течении часа экспертам поступило восемь вопросов. Читатели интересовались, лишают ли должников за электричество водительских прав, можно ли перенести электросчетчик с лестничной площадки в квартиру, что делать, если счетчик сломался, а оперативно его заменить нет возможности. С ответами на эти и другие вопросы можно ознакомиться здесь.

Онлайн конференция 28 марта пройдет с 11 до 12 часов. Свои вопросы вы можете оставлять уже сейчас.








Добавить свой вопрос

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.