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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Гендиректор БГЭС ответит на злободневные вопросы читателей Amic.ru

Читатели Amic.ru сегодня, 12 апреля, вновь смогут пообщаться в режиме онлайн-конференции с директором Барнаульской горэлектросети Иваном Василиади. Эксперт традиционно ответит на все вопросы, касающиеся деятельности БГЭС.

Конференция состоится с 11 до 12 часов, однако свои вопросы вы можете оставлять в комментариях к новости уже сейчас.

Напомним, формат прямых линий БГЭС и читателей нашего информагентства проходит в рамках совместного проекта Амител и энергетиков. За все это время эксперты Горэлектросети ответили более чем на 150 вопросов. Самые злободневные из них касаются начислений за  ОДН, процедуры отключений электричества за долги, пени, рассрочки. 

Подробнее с материалами конференций можно ознакомиться, перейдя по ссылке  http://www.amic.ru/onlinec/



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