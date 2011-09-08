Гендиректор БГЭС ответит на злободневные вопросы читателей Amic.ru

Читатели Amic.ru сегодня, 12 апреля, вновь смогут пообщаться в режиме онлайн-конференции с директором Барнаульской горэлектросети Иваном Василиади. Эксперт традиционно ответит на все вопросы, касающиеся деятельности БГЭС.

Конференция состоится с 11 до 12 часов, однако свои вопросы вы можете оставлять в комментариях к новости уже сейчас.

Напомним, формат прямых линий БГЭС и читателей нашего информагентства проходит в рамках совместного проекта Амител и энергетиков. За все это время эксперты Горэлектросети ответили более чем на 150 вопросов. Самые злободневные из них касаются начислений за ОДН, процедуры отключений электричества за долги, пени, рассрочки.



Подробнее с материалами конференций можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/