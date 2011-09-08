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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Онлайн-конференция: на вопросы читателей Amic.ru отвечает гендиректор БГЭС

Очередная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети пройдет сегодня, 19 апреля, на сайте Amic.ru. На вопросы читателей ответит генеральный директор БГЭС Иван Василиади.

Тема потребления электрической энергии и расчетов за нее актуальна всегда. Жители города ежедневно обращаются в БГЭС с множеством вопросов. Чтобы избежать недопонимания и разъяснить населению важные моменты, руководитель барнаульских энергетиков сам отвечает на все вопросы жителей города на нашем портале.

Единственное условие:  обращения не должны носить оскорбительный характер и должны относиться к заявленной тематике.

Оставляйте свои вопросы в комментариях к данной новости прямо сейчас.

Напомним, онлайн-конференция БГЭС на Amic.ru  - это совместная акция энергетиков и информагентства. Ежемесячно читатели портала могут получить квалифицированную помощь от специалистов  Барнаульской горэлектросети в онлайн-режиме.

 С материалами предыдущих мероприятий  можно ознакомиться по ссылке  http://www.amic.ru/onlinec/ .

 




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