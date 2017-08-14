На сайте Amic.ru 11 октября состоится очередная онлайн-конференция со специалистом Барнаульской горэлектросети. Традиционно на вопросы читателей портала ответит генеральный директор компании Иван Василиади.
Свой вопрос можно задать в комментариях к данной новости. Ответы будут поступать с 11 до 12 часов дня.
Напомним, в сентябре на онлайн-конференциях Барнаульской горэлектросети поступило 30 вопросов от жителей города. Читатели интересовались, можно ли оплатить электричество на год вперед, имеют ли право проверять их счетчики по выходным, как добиться льготы многодетной семье и сэкономить деньги на ночном тарифе. Ответы на эти и другие вопросы читайте здесь: http://www.amic.ru/onlinec/