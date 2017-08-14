Среда, 11 Октябрь, 10:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,07
€ 68,36
Brent
$ 51,5
7°
Обь
173см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017 День Учителя-2017
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Что нужно знать энергопотребителю: гендиректор БГЭС ответит читателям Amic

На сайте Amic.ru  11 октября состоится очередная онлайн-конференция со специалистом Барнаульской горэлектросети. Традиционно на вопросы читателей портала ответит генеральный директор компании Иван Василиади.

Свой вопрос можно задать в комментариях к данной новости. Ответы будут поступать с 11 до 12 часов дня.

Напомним, в сентябре на онлайн-конференциях Барнаульской горэлектросети поступило 30 вопросов от жителей города. Читатели интересовались, можно ли оплатить электричество на год вперед, имеют ли право проверять их счетчики по выходным, как добиться льготы многодетной семье и сэкономить деньги на ночном тарифе. Ответы на эти и другие вопросы читайте здесь: http://www.amic.ru/onlinec/




Добавить свой вопрос

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.