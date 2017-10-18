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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

"Росводоканал Барнаул" ответит на вопросы читателей Amic.ru: онлайн-конференция

19 октября "Росводоканал Барнаул" проведет онлайн-конференцию на информационном портале Amic.ru. Коммерческий директор компании Колганова Татьяна Владимировна ответит на вопросы читателей и постарается разобраться в проблемах, которые могли возникнуть.

Основные темы, которые будут обсуждаться на онлайн-конференции:

1. Начисление платы за воду и водоотведение;
2. Сроки оплаты;
3. Что делать, если абонент не может оплатить услуги в полном объеме;
4. Что бывает с должниками и в каком случае можно остаться без воды;
5. Где и как можно узнать размер задолженности и как ее можно погасить.

Свой вопрос можно задать в комментариях к данной новости. Ответы будут поступать с 10 до 11 часов дня. 

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Вопрос задал: Нина Владимировна
Здравствуйте! Можно узнать, планируется ли повышение тарифов на воду в 2018 году?

Вопрос задал: Сергей Николаевич
Добрый день. В квартире установлено два счетчика - на горячую и на холодную воду. При подаче данных в водоканал по sms случайно два раза вбил показания одного и того же счетчика. Пришла некорректная квитанция. Подскажите, как сделать перерасчёт?

Вопрос задал: Ольга
Доброе утро. Нам необходимо подключить дом к водопроводу. В Водоканале сказали тянуть трубу от соседей. А соседи своего разрешения на подключение не дают. И все переговоры с ними ни к чему не приводят. Что мне делать?

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