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ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети стартовала на Amic.ru

Онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети пройдет в среду, 25 октября, с 11 до 12 часов. Традиционно на все вопросы, касающиеся потребления электроэнергии, ответит генеральный директор компании Иван Василиади.

Задать их можно прямо сейчас в комментариях к новости. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11 часов.

Онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся ежемесячно уже на протяжении двух лет. За это время на прямую линию с энергетиками от читателей поступило более 500 вопросов. Предыдущая онлайн-конференция прошла 11 октября. Читатели интересовались: можно ли установить электросчетчик на подъезд, что делать с соседскими проводами, тянущимися из форточки к гаражу во дворе дома, когда БГЭС прекратит начислять населению ОДН.

Подробнее с ответами предыдущих конференций можно ознакомиться по ссылке http://www.amic.ru/onlinec/



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Вопрос задал: Калинина Т.
Куда нужно звонить, если подозревают соседей в воровстве электричества?

Вопрос задал: Александра
Я купила квартиру у бабушки. Как мне понять, надо ли менять счетчики? и кто это должен делать? Я сама покупаю и кто-то ставит или мне его могут принести?

Вопрос задал: Арсений
Слышал, что платить за свет можно вам напрямую. Как это правильно оформить?

Вопрос задал: Елена Александровна
Почему стоимость установки ОДПУ должны оплачивать жильцы дома?

Вопрос задал: Наталья
На каком основании производится доначисление электроэнергии в случае отказа от замены прибора учета?

Вопрос задал: Олег
Почему мне предлагают вынести прибор учета из жилого дома?

Вопрос задал: Иван Иванович
Видать совсем плохи дела, если онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru идут одна за другой.

Вопрос задал: Анна
Добрый день!
Объясните пожалуйста, как ведется расчет при снятие общедомового прибора учета (ОДПУ)? Как будет производится расчет, если ОДПУ не восстанавливать по истечению 3 месяцев после снятия?
Спасибо!

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