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Задайте вопрос гендиректору Барнаульской горэлектросети

24 января с 11 до 12 часов состоится онлайн-конференция Барнаульской горэлектросети. У читателей Amic.ru вновь есть возможность задать свои вопросы напрямую генеральному директору компании Ивану Василиади.

Прием вопросов продлится с 9-00 до 12-00. Оставить вопрос можно в комментариях к данной новости. Ответы начнут поступать с 11-00.

Напомним, прямые линии Барнаульской горэлектросети на "Амителе" проводятся ежемесячно  в рамках совместного проекта. Подробнее с материалами предыдущих конференций можно ознакомиться здесь (http://www.amic.ru/onlinec/).

 

 



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Вопрос задал: Александр
Скажите пожалуйста, почему в микрорайоне "Радужный" (пос.Бельмесево) так часто отключают электричество? И почему Алтайэнергосбыт информирует о плановом отключении электроэнергии 26.01.2018 в связи с проведением ремонтных работ в период такой холодной погоды?

Вопрос задал: Бабушка
Добрый день. почему изменилась форма квитанции? Раньше было очень удобно: предыдущие показания, показания текущего месяца, долги, пеня, задолженность Ведь компьютеру не трудно напечатать и такую. Зачем поменяли программу. А потом через три-четыре месяца не получится. что добросовестный плательщик оказался в злостных должниках?

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