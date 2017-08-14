Онлайн-конференция: задай вопрос директору Горэлектросети



Вопрос задал: Евгений Здравствуйте! Подскажите у меня есть дачный участок в СНТ "Солнечный", адрес садоводства ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, д. 91К. Дом зарегистрирован в росреестре, какие необходимы документы, куда нужно обращаться и сколько это будет стоить для подключения к электрическим сетям на круглогодичное пользование.



Вопрос задал: Александр Доброе утро. Премирование работников - важный инструмент мотивирования сотрудников в любой организации. Если эта информация не является коммерческой тайной, могли бы Вы рассказать, какой годовой бюджет закладывается на премирование сотрудников Горэлектросети?



Вопрос задал: Анатолий Когда прекратятся регулярные "плановые" отключения электроэнергии в пос. Бельмесево? Почему планово нельзя все сделать в теплое время, когда отключение не так существенно, так как оставшись без света многие остаются и без отопления. Нужно какое-то резервное питание.. Тарифы растут а качество услуг лучше не становится.



Вопрос задал: горбанев юрий в п ягодном центрального района есть уличное освещение на центральной улице а на улицах березовая рябиновая сиреневая нет жителям этих для того чтобы сходить в магазин отвести детей в школу приходится идти через кладбище жд полотно и лесополосу чтобы попасть на автобусную остановку в школу в магазин обращение в администрацию района ничего не дало возможен ли вариант совместно сжителями этих улиц горэлектросети и администрации сделать освещение на данных улицах надеемся на помощь и сотрудничество т 89609652476



Вопрос задал: Власов Олег Иванович Больше месяца назад отправлял вопрос на виртуальную приемную, но ответа не получил. Суть: вашим работником было выявлено, что счетчик моей квартиры неисправен. При этом, я был уверен, что он работает и исправно платил по выставляемым вами счетам, так как в силу занятости на службе не всегда мог своевременно передать данные.Однако ваше ведомство посчитало меня злостным нарушителе и выписало штраф в размере 22 тысяч рублей, устно сказав, что это насчитано по нормативам для тех, кто не имеет счетчика за три последних года. На каком основании была высчитана эта сумма. Ведь после установки нового счетчика потребление электроэнергии в моей квартире не превышает, а даже ниже тех сумм, которые я платил ранее по выставляемым вами квитанциям. Почему вы решили, что я ворую электричество в течение трех лет, тем более, что в летние месяцы проживаю на дачном участке, где также плачу за электричество? Вы неспособные повлиять на неплательщиков, тем самым перекладываете финансовую нагрузку на честных плательщиков? Прошу дать разъяснение по поводу начисленной суммы.



Вопрос задал: Абонент ДОбрый день, возможно ли произвести поверку электросчетчика "не снимая" прибора при условии что срок службы еще 16 лет в запасе. Спасибо



Вопрос задал: автор здравствуйте. Частный дом. имеется перепады напряджения в сети. У нас договор с АО "БГЭС". Об этой проблеме сообщали ВАМ. но почему то нас в АО "БГЭС" перенаправляют нас в ООО "Барнаульская сетевая компания". Почему? ведь никаких договоров у меня нет с ООО "БСК". Так же 354 Постноавлением предусмотерн перерасчет в связи с ненадлежащим предоставлением коммунальных услуг. Так а как он будет реализован если все перенаправляется в ООО "БСК"? И почему горэлектросеть сама не преадет жалобы в ООО БСК , а отправляет жителей туда в отсутвии каких либо договорных отношений?





Вопрос задал: Татьяна у нас частный жилой дом (общедолевая собственность). По факту имеет 2 отдельных входа на земельный участок. По электроснабжению имеется один ввод (воздушная линия кабелем СИП), установлен один ИПУ - расчетный (договор с АО "Барнаульская Горэлектросеть"). В настоящее время хотим выделить доли внатуре (квартиры). Хотелось бы уточнить каким образом можно выполнить еще одно подключение с установкой ИПУ на вторую квартиру, и можно ли сделать это от одного кабеля СИП (присоединиться на "лягушках") или же надо выполнить второй кабель от опоры. спасибо.



Вопрос задал: гражданин добрый день. Хочу перенести счетчик с лестничной площадки в многоквартирном доме в квартиру. Куда мне стоить обратиться за получением или согласованием тех.условий. Если предлагаете обратиться в ООО "БСК", то почему (каким Нормативно Правовым Актом это установлено)? ведь общедомовые сети обслуживает управляющая компания.