ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Важные вопросы про электричество: онлайн-конференция на Amic
Традиционная онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети пройдет сегодня, 14 февраля, на портале Amic.ru. На любые вопросы читателей, касающиеся деятельности БГЭС, ответит генеральный
директор компании Иван Василиади.
Прием вопросов продлится с
9-00 до 12-00. Оставить их можно прямо сейчас в комментариях к данной
новости. Ответы начнут поступать с 11-00.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся
ежемесячно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Вопрос задал: Надежда
Добрый день. Хотелось бы узнать почему очень часто отключают свет в п.Бельмесёво пригородные эл.сети, под предлогом плановых ремонтов? Но стоит подуть ветру,свет погасает, да и не только от ветра.
Вопрос задал: Елена
Уеду на все лето, есть ли возможность как то сэкономить? Платить только по счетчику и не платить за ОДН? Ведь меня не будет пять месяцев- с мая по октябрь, а значит я не буду пользоваться общедомовым имуществом.
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, уважаемая Елена. На ОДН сэкономить не получится, независимо от того проживаете вы в доме или нет. Обязанность распространяется абсолютно на всех жильцов и механизма, чтобы не платить за ОДН, на законодательном уровне не предусмотрено.
Вопрос задал: Соня Плейстейшенева
Добрый день! Напоминаю свою проблему. Если у меня случился в квартире перебой с электричеством или в тот момент, когда вы выключали его в связи с внеплановыми работами, и сгорела электрика - могу ли я требовать компенсацию.
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемая Соня, мы помним про вашу проблему и сожалеем о том, что она у вас есть. Вы можете потребовать компенсацию за сгоревшее оборудование. Для этого вам необходимо обратиться с исковым заявлением в суд на имя генерального директора Барнаульской горэлектросети. В случае положительного решения вам будет выплачена компенсация.
Вопрос задал: горожанин
1 июля опять поднимут плату за электричество. Прошу вас, расскажите, во что именно будут вкладываться средства, полученные от повышения тарифов?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемый горожанин, ваш вопрос чрезвычайно интересный и неимоверно сложный. В рамках нашей пресс-конференции мы вряд ли сможем на него ответить достаточно подробно. То повышение, которое вы видите и ощущаете на себе, складывается из затрат большого количества компаний, а не только Барнаульской горэлектросети. Это сложная многофакторная динамика, которую будет достаточно сложно объяснить непосвящённому человеку. По этой причине мы вынуждены ограничиться объяснением, что поскольку рост тарифа для населения , как обычно не будет превышать официальный уровень инфляции, дополнительные средства, полученные в связи с повышением тарифов, позволят всем участникам рынка электроэнергии, компенсировать рост цен среди своих поставщиков услуг.
Вопрос задал: гость
Если примут закон о прямых договорах в марте, что делать жильцам, чтобы платить напрямую? Могу я самостоятельно платить по показаниям поставщикам или надо это согласовать с управляющей компанией?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, уважаемый гость! К сожалению, доступные нам редакции законопроекта о прямых договорах не предполагают безусловного перехода на прямые договоры. Вместо этого законодатели предлагают два варианта перехода. Первый вариант - по решению общего собрания жильцов дома. Второй – по инициативе Горэлектросети, по средствам расторжения договора с управляющей компаний за двухмесячную задолженность. Вариант расторжения договора с управляющей компанией не представляется нам перспективным и, скорее всего, он не будет работать на практике. Поскольку подобная норма существовала в законодательстве как минимум последние три года, но так же не работала. А это значит, что переход на прямые договоры с РСО целиком и полностью находятся в ваших руках. Если вы хотите переходить на прямые договоры с Горэлектросетью, инициируйте собрание собственников самостоятельно или требуйте этого от управляющей компании или ТСЖ, присылайте протокол с вынесенным решением нам и дальше все будет происходить в автоматическом режиме. С управляющей компанией ничего согласовывать не надо, но и в отсутствии решения собственников и в отсутствии лицевых счетов в Горэлектросети, самостоятельно платить в РСО не следует.
Вопрос задал: татьяна
так и не могу разобраться, за что отвечает БГЭС. вот спрашивала про ремонт проводов, а мне сказали, что это другая компания. Можете рассказать, за что отвечаеьт БГЭС, а кто отвечает за ремонт линий?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Уважаемая Татьяна, Барнаульская горэлектросеть является сбытовой компанией, гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории города Барнаула. Все вопросы по расчетам за потребленную электроэнергию и ее качество вы адресуете нам. А вопросы ремонта проводов, если речь идет о воздушных линиях, вы адресуете в Барнаульскую сетевую компанию. Вопросы по внутридомовым сетям – в управляющую компанию.
Вопрос задал: Алексей
Добрый день, я плачу за электричество не по показаниям счетчика, а по среднему показателю. Скажите. если мой расход электричества превышает норматив, мне грозят какие-либо санкции?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Алексей. Из контекста вашего вопроса нет ясности, установлен или нет у вас прибор учета. Рассмотрим обе ситуации. В том случае, если у вас отсутствует прибор учета, независимо от того, как и сколько вы платите, счета за электроэнергию вам выставляются по нормативу с повышающим коэффициентом + 50%. В данном случае, если ваш фактический расход, каким бы образом вы его не определяли при отсутствии прибора учета, превышает норматив или норматив с повышающим коэффициентом, то со стороны БГЭС никаких штрафных санкций вам не грозит. Однако не следует забывать, что ваши соседи могут оказаться недовольными таким положением дел, поскольку весь объем превышающий норматив, будет включен в ОДН, распределяемый между всеми жителями дома. Вариант второй – если у вас установлен индивидуальный прибор учета, он исправен, опломбирован и является расчетным. Однако при этом вы платите не по показаниям, а по неким средним значениям. В таком случае, если ваши средние значения превышают фактические показания прибора учета, то у вас возникнет переплата. А если среднее значение меньше расхода по счетчику, у вас будет просроченная дебиторская задолженность, на которую будет начисляться пеня.
Вопрос задал: Андрей
Когда можно будет платить за электроэнергию в квартире напрямую в БГЭС и как это сделать? спасибо!
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день, Андрей. Если ваш дом еще не перешел на прямые договоры с БГЭС, то вам стоит дождаться наступления 1 марта 2018 года, когда в окончательной редакции будут приняты поправки к Жилищному кодексу РФ, касающиеся прямых договоров с РСО. После этого, в случае, если общее собрание жильцов вашего дома, большинством голосов примет решение о переходе на прямые договоры с Горэлектросетью, в течение месяца с момента получения такого протокола вы сможете начать платить напрямую. За этот период Барнаульская сетевая компания (работает в зоне действия Горэлектросети) снимет контрольные показания всех приборов учета в вашем доме и поставит свои пломбы, а БГЭС по переданным актам с указанием данных об электросчётчике откроет всем собственникам вашего дома лицевые счета.
Вопрос задал: Мясникова Ася Владимировна
Почему перестали предоставлять многодетным семьям скидку?
Вопрос задал: NiGHT
У меня садовый участок в садоводстве "Спутник" (это территория центрального р-на Барнаула). В прошлом году при уплате за свет я обратил внимание, что цена киловатта на рубль больше чем, тариф который установлен по городу. Указал на это администрации, на что получил ответ, что мы получаем энергию от организации посредника, а та вправе устанавливать любую цену на энергию какую захочет. Закралось сомнение, а возможно ли так ? каков должен быть тариф в нашем садоводстве по закону?
Отвечает: Иван ВАСИЛИАДИ, генеральный директор БГЭС
Добрый день. По нашему мнению, действия вашего садоводства неправомерны. Согласно федеральному законодательству тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, таких как садоводство, подлежат госрегулированию. Иной тариф садоводство применять не вправе. Так, по одноставочному тарифу стоимость электроэнергии с января 2018 года по июнь 2018 составляет 2,99 руб. за кВтч. С 1 июля 2018 – 3,07 руб. за кВтч. Стоит отметить, что величина тарифа не может быть пересмотрена даже при обоюдном согласии всех членов садоводства на общем собрании. Данная схема взаимоотношений описана федеральным законом №35 «Об электроэнергетике». Для полной ясности можно провести аналогию с многоквартирными домами, где посредником между жильцами и Горэлектросетью является управляющая компания. Она учитывает всю входящую в дом электроэнергию по общему прибору учета и затем вычитает из нее индивидуальное, поквартирное, потребление. Остаток – это и есть ОДН. Обслуживание внутридомовых сетей осуществляется за счет средств из «текущего содержания жилья». Если в вашем садоводстве не предусмотрена отдельная плата за обслуживание сетей, существующих подстанций и прочего энергооборудования, но такие затраты требуются – вы можете поднять этот вопрос на общем собрании членов садоводства и предусмотреть ежемесячную оплату. При этом тариф за электроэнергию должен оставаться неизменным.