Среда, 11 Апрель, 09:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 62,37
€ 76,85
405841
6°
Обь
418см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Свет и деньги: онлайн-конференция с экспертами БГЭС

На портале Amic.ru сегодня, 11 апреля, проходит онлайн-конференция со специалистами Барнаульской горэлектросети. По традиции на вопросы читателей отвечает генеральный директор компании Иван Василиади. Вопросы принимаются по любой теме, которая касается деятельности БГЭС.


Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/

Вопросы принимаем уже сейчас, с 9-00 до 12-00. Оставить их можно в комментариях к этой новости. Ответы начнут поступать с 11-00.

Добавить свой вопрос

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.