ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
Свет и деньги: онлайн-конференция с экспертами БГЭС
На портале Amic.ru сегодня, 11 апреля, проходит онлайн-конференция со специалистами Барнаульской
горэлектросети. По традиции на вопросы читателей отвечает
генеральный
директор компании Иван Василиади. Вопросы принимаются по любой теме, которая касается деятельности БГЭС.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Вопросы принимаем уже сейчас, с 9-00 до 12-00. Оставить их можно в
комментариях к этой новости. Ответы начнут поступать с 11-00. Добавить свой вопрос