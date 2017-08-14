ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ
ОДН, долги и пени: задай вопрос гендиректору Горэлектросети
Генеральный
директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади отвечает сегодня, 25 апреля, на вопросы читателей Amic.ru. На портале сегодня проходит традиционная онлайн-конференция в рамках сотрудничества со специалистами БГЭС.
Вопросы принимаются по любой теме, которая касается
деятельности компании.
Напомним,
онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с
материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/
Задавайте вопросы прямо сейчас под этой новостью. Прием вопросов продлится до 12-00. Ответы начнут поступать с 11-00.Добавить свой вопрос
Вопрос задал: Александр
При расчете расхода электроэнергии на ОДН в многоквартирном доме на жильцов дома распределяется количество неоплаченной электроэнергии. Как жильцы дома могут влиять на неплательщиков не имея договорных отношений, которые имеет АО "Барнаульская горэлектросеть" на поставку электроэнергии с каждым потребителем.
Вопрос задал: Ирина Владимировна
Добрый день. Квартира находится в многоквартирном доме под управлением ТСЖ. как теперь давать показания счетчиков не понятно. Вчера пыталась подать через личный кабинет системы город там ввод закрыт. В самом ТСЖ ничего толком не говорят. Объясняют все перезаключением какого то договора. Не хочется быть должником по оплате услуг. Объясните пожалуйста как мне теперь быть? Надо заключить договор напрямую с БГЭС или не надо? Заранее спасибо за информацию.