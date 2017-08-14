Вопрос задал: Иван Петрович

Добрый день! Скажите, до каких пор будут ходить ваши контролеры в рабочее время, когда никого нет дома? Пытался вызвать их для установки счетчика, причем за деньги, и опять же предложили прийти в рабочее время. Я должен и деньги заплатить, купив вашу хваленую услугу Под ключ, и с работы отпроситься? Почему до сих пор не можете наладить нормальный сервис?