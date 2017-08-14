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Знание - свет: гендиректор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев
ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ

Знание - свет: гендиректор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев

Традиционная онлайн-конференция со специалистами БГЭС проходит на портале Amic.ru сегодня, 23 мая. На вопросы барнаульцев отвечает  генеральный директор Барнаульской горэлектросети Иван Василиади.

Читатели Amic.ru могут задать любой вопрос по теме, которая касается деятельности компании: долги, пени, штрафы, способы оплаты, договоры на обслуживание и пр. Вопросы принимаются как от физических, так и от юридических лиц.

Напомним, онлайн-конференции Барнаульской горэлектросети на Amic.ru проводятся регулярно в рамках совместного проекта. Ознакомиться с материалами предыдущих онлайнов можно по ссылке: http://www.amic.ru/onlinec/

Задать вопросы можно уже сейчас в комментариях к этой новости. Ответы начнут поступать с 11-00.

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Вопрос задал: Иван Петрович
Добрый день! Скажите, до каких пор будут ходить ваши контролеры в рабочее время, когда никого нет дома? Пытался вызвать их для установки счетчика, причем за деньги, и опять же предложили прийти в рабочее время. Я должен и деньги заплатить, купив вашу хваленую услугу Под ключ, и с работы отпроситься? Почему до сих пор не можете наладить нормальный сервис?

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